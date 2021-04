Dronken automobilist knalt tegen boom en moet mee met de politie

Vraag bij het nieuws Parkeren voor 10 euro per uur, geldkloppe­rij of logisch ontmoedi­gings­be­leid?

24 april Mensen die deze zomer met de auto naar Scheveningen willen komen, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Een parkeerticket moet 10 euro per uur gaan kosten. Geldklopperij of logisch ontmoedigingsbeleid? We gaan op zoek naar het antwoord in de rubriek Vraag bij het nieuws.