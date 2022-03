Dronken automobiliste veroorzaakt ongeluk op Brouwersgracht

We zitten al twintig jaar met het retailmon­ster van Franken­stein

Het enige mooi aan de Megastores is het parkeerdak. Daar heb je een wonderschoon uitzicht over de stad dat je zelden ziet in de media. Een onontdekt pareltje. De rest van het gebouw kan ons al 22 jaar gestolen worden. Niemand zat er op te wachten.

12 maart