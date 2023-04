Dronken bestuurder veroorzaakt auto-ongeluk en betaalt meer dan alleen een boete

Medewerker Haagse politie per direct buiten functie na ‘zeer ongepaste’ uitingen: ‘We zijn erg geschrok­ken’

Een medewerker van de politie-eenheid Den Haag is per direct buiten functie gesteld na ‘zeer ongepaste uitlatingen’ op sociale media. Om wat voor uitingen gaat, is nog niet bekend. De eenheid Den Haag start een disciplinair onderzoek naar de medewerker.