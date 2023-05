Dronken bestuurders, blowen op het strand en auto’s die herrie maken: er blijkt veel mis op Scheveningen

indebuurt.nl Wel eens van seahiking gehoord? 'Het is meer dan wandelen in het water'

“De zee is onze sportschool”, wij spreken Diederik Veerman van Coastal Gym over zijn training seahiking. “Anders dan bijvoorbeeld surfen, kun je dit altijd doen. Of er nou golven zijn of niet. De zee bepaalt de training”, aldus de trainer. Seahiking wordt gedaan op Scheveningen en vanaf dit weekend ook op Kijkduin.