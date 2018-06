Dronken bezoeker valt uitgaanders lastig in Paard

VAK houdt laatste open huis aan de Westvest

9:05 De VAK, het centrum voor de kunsten, houdt vandaag voor de laatste keer een open huis aan de Westvest in Delft. De VAK gaat verhuizen naar een pand aan het Vesteplein, waarin nu alleen DOK Centrum is gevestigd. Na de zomer, vanaf maandag 27 augustus, is hier ook De VAK te vinden. Het gebouw heet dan OPEN.