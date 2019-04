‘Dronken’ drenkeling uit water gered door omstander bij Goudriaankade, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Na controle in de ambulance is de vrouw met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de vrouw precies te water is geraakt is nog onduidelijk. Volgens calamiteitensite Regio15 was de dame flink onder invloed van alcohol, maar dat kan de politie niet bevestigingen. De aanwezige agenten zijn bezig met een onderzoek.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!