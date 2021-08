Dronken Hagenaar slingert zonder rijbewijs over snelweg, wordt in Willemstad aan de kant gezet

Initiatief Fiets­maatjes binnenkort mogelijk ook in Den Haag om eenzame ouderen in beweging te krijgen

10:08 Als het aan Hart voor Den Haag ligt, wordt het initiatief Fietsmaatjes Nederland binnenkort ook uitgerold in Den Haag. De partij wil het project hier in de regio inzetten om eenzame ouderen meer naar buiten en in beweging te krijgen.