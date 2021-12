Dronken man (41) schopt agent in gezicht bij aanhouding, politie doet aangifte

Vrouw raakt gewond bij steekpar­tij in woning aan de Uitgeest­straat; politie houdt één persoon aan

In een woning aan de Uitgeeststraat in Den Haag is maandagmiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft in verband met de steekpartij een man aangehouden, meldt een woordvoerder.

