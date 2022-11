Dronken man aangehouden na ongeluk op Loevesteinlaan

met video Man in nek gestoken en van auto beroofd tijdens afspraak die via Markt­plaats werd gemaakt

De politie heeft een 30-jarige man aangehouden voor een gewelddadige beroving in Monster. Het slachtoffer had een afspraak gemaakt om gisteravond iets te verkopen via Marktplaats. Tijdens de ontmoeting werd hij echter in zijn nek gestoken en beroofd van zijn auto.

