Dronken man valt in sloot Laakkwartier

Een omstander twijfelde gisteren geen moment en sprong het water in om de drenkeling te redden. Het lukte: nog voordat de hulpdiensten ter plaatse waren, was de man op de kant getrokken.



In een ambulance werd het slachtoffer nagekeken. Door de dronken toestand waarin hij zich bevond, werd hij agressief tegen het ambulancepersoneel, zo meldt calamiteitensite District8. In samenspraak met de politie werd daarom besloten hem naar huis te sturen.



