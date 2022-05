Dronken mannen krijgen ruzie waarna de een de ander van de trap duwt

Het verweesde bos van de Haagse lampenko­ning Piet de Borst krijgt een nieuw leven

Het is bijna tien jaar geleden dat de bekende Haagse lampenkoning Piet de Borst overleed. In het Westlandse Kwintsheul liet hij een eigenhandig gepland bos na, maar dat raakte de afgelopen jaren ernstig in verval. Het werd een niemandsland waar mensen hun vuilnis dumpten, sliepen op oude matrassen en lasergametoernooien hielden. Een Westlandse ondernemer gaat het bos nu in oude luister herstellen.

14 mei