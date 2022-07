Droogte houdt aan, dat betekent dat Delfland voor extra zoetwater zorgt om verzilting tegen te gaan

Voldoende zoetwater van goede kwaliteit is belangrijk voor de land- en tuinbouw, de waterkwaliteit in onze sloten, vaarten en plassen en de natuur. Ook is het aanhouden van het waterpeil nodig voor de stevigheid van de dijken en kades. Maar door de droogte dreigt er dus een tekort te ontstaan.

Daarom wordt door de inzet van de zogeheten Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) in het gebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoetwater uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt en naar het westen van Nederland gevoerd. Dit betekent dat Delfland via een stelsel van watergangen, stuwen en gemalen vanaf volgende week extra zoetwater ontvangt vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit water wordt deels gebruikt om in de zoetwaterbehoefte van Delfland te voorzien.

Tekst gaat verder onder de kaart.

Volledig scherm De aanvoer van het zoete water. © Hoogheemraadschap van Delfland

‘Wij houden op dit moment het waterpeil in de watergangen op de juiste hoogte door water uit het Brielse Meer te halen. Dit is doorgaans voldoende om alle functies te faciliteren en te voorzien van zoetwater. Door de sterk dalende rivierafvoeren neemt de zoutindringing bij de sluizen snel toe. Om deze ongewenste situatie tegen te gaan, malen we dit zoute water weer naar buiten. Dit kost echter veel zoetwater, wat momenteel schaars is door het langdurige droge weer. We zijn daarom erg blij dat vanaf volgende week met de inzet van de KWA extra zoetwater beschikbaar komt’, zo is te lezen op de website van Delfland.

Ook houdt Delfland de conditie van de dijken goed in de gaten. Bij aanhoudende droogte zullen er keringinspecties worden uitgevoerd. Waar mogelijk wordt daarnaast het waterpeil hoger gezet zodat er een grotere watervoorraad ontstaat. Hierdoor kunnen de peilen iets meer variëren dan normaal. Dit heeft geen gevolgen voor de inwoners van Delfland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.