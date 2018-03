Droom jeugd HVV komt uit: voetballen tegen topclubs Juventus en ManUnited

Ieder voetballertje droomt ervan prof te worden en later tegen grote clubs te spelen. Voor de jongens van twee teams van HVV komt die droom nu al een beetje uit. Niet alleen Feyenoord, PSV en ADO doen vandaag mee aan het jeugdtoernooi van de oudste voetbalvereniging van Den Haag, maar ook beroemde clubs uit het buitenland, zoals Juventus en Manchester United. ,,Een superervaring", vindt de 10-jarige Alexander. ,,Maar we gaan ook winnen!" Zijn ze dan niet bang om met 0-10 ofzo van 'Juve' of 'ManU' te verliezen? ,,Ik denk niet eens dat er genoeg tijd voor zo'n grote uitslag is", zegt Keanu. ,,Een wedstrijd duurt maar twintig minuten." Om het krachtsverschil niet te groot te laten zijn, zet HVV in de oudste van de twee leeftijdscategorieën, de JO10 (onder 10 jaar), een team in met pupillen die een jaar ouder zijn. Alexander: ,,Onze trainer zegt dat we lichamelijk sterker zijn dan de tegenstanders en dat we daar gebruik van moeten maken." Teamgenoot Pelle: ,,We moeten niet bang zijn."

Supporter

Vooral voor Keanu is de wedstrijd tegen Juventus bijzonder. Zijn vader komt uit Italië en is supporter van de club uit Turijn. ,,Hij zegt dat hij voor Juventus is in de wedstrijd tegen mijn team. Maar ik denk dat hij een grapje maakt."



Het is de tweede keer dat Juventus bij HVV op bezoek komt. Het contact ontstond op een bijzondere manier. Brian Joseph, HVV's toernooisecretaris: ,,Een man wiens neefje bij ons voetbalt, was met de businessclub van FC Den Bosch in Turijn en is met een HVV-shirt naar het stadion van Juventus gegaan."



HVV behoorde in een ver verleden tot de top van het Nederlandse voetbal en was tien keer landskampioen. Om de glorietijden te laten herleven, zijn er voor het toernooi van vandaag alleen clubs uitgenodigd die, omdat ze de nummer 1 van hun land waren of zijn, ook een ster op hun shirt mogen dragen.



Het begint vandaag aan de Van Hogenhoucklaan om tien uur en HVV JO11-1 speelt zijn eerste wedstrijd tegen Club Brugge.



Shirtje ruilen zit er voor de HVV'ers waarschijnlijk niet in, te kostbaar. ,,Ach", zegt Keanu, ,,het lijkt me ook niet zo leuk om in een zweetshirt van een ander te lopen. En ik heb al een Juventus-shirt."