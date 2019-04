Droom komt uit met eigen cocktail

Hoe zijn de CaipiBoys ontstaan?

,,We begonnen zeven jaar geleden met de CaipiBoys, nadat een maat van ons terugkwam uit Rio de Janeiro. Hij had daar gezien dat de drank Caipirinha overal vanuit hutjes werd geschonken. Dát gaan we ook doen, dachten we, en dat is langzaam verder gegroeid. Nu hebben we twintig cocktailbarretjes waarmee we op de grootste events staan. We organiseren ook eigen feesten. En onze eigen cocktail, dat was altijd al een droom.‘’



Dat is dus Caipi Soda?

,,Ja. We hebben veel lol getrapt, totdat we wat serieuzer en ouder werden. We hadden de keus door te pakken, of niet. Dat laatste hebben we gedaan en Caipi Soda is het resultaat.‘’



Wat zit er in jullie cocktail?

,,Onze eigen likeur Caipi Ginger, Spa Rood en verse citroensap.‘’



Klinkt best gezond! Was dat ook de bedoeling?

,,Nou, uiteindelijk zit er natuurlijk wel drank in. We wilden vooral iets wat lekker fris was.‘’



Er komen meer cocktails?

,,Ik denk het niet. Het doel is dat dit een nieuwe klassieker wordt. Het gaat ons er vooral om de sfeer en wie wij zijn in het drankje te krijgen. We proberen veel meer een merk te bouwen dan met 100.000 verschillende drankjes te komen.‘’



Kwaliteit in plaats van kwantiteit?

,,Ja. Gewoon alle liefde erin stoppen. Daar draait het om.‘’



