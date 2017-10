Drugs vliegen door de lucht in Haagse rechtbank

Even vragen aan 'Alles kan en alles mag bij het ontwerpen'

17:02 Tweeduizend basisschoolleerlingen doen mee aan de actie van de Koos Konijn Foundation om een goededoelenhuis te ontwerpen voor Roompot. Het huis is bedoeld voor mensen die ziek zijn of in financiële problemen verkeren. Marc Volleman van Roompot Vakanties geeft uitleg.