Drugsafval gedumpt in Rijswijk

Tessa Clasener (25) imponeert in het Nederland­se hockey: ‘Kiezen tussen veld en zaal? Nog even niet’

Tessa Clasener (25) uit Den Haag maakt een stormachtige ontwikkeling in de hockeywereld door. Ze debuteerde vorig jaar november bij het Nederlands hockeyteam op het veld en inmiddels speelt de aanvoerster van HDM ook in de zaal voor Oranje. ,,Wat ik in de zaal leer is een verlengstuk om op het veld nog beter te kunnen presteren.”

11 januari