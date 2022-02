Drugscriminelen verzot op verfijnde Westlandse distributie: ‘Konden deze enorme partij niet missen’

Westland is geen gemakkelij­ke werkplek voor politie: ‘Onze agenten krijgen heel wat voor de kiezen’

Agenten hebben het op dit moment zwaar te verduren. Als de politie bij grootschalige rellen in Rotterdam of Den Haag noodgedwongen versterkingen laat aanrukken, kunnen ook Westlandse agenten in de vuurlinie opduiken. En dat bij een basis-eenheid die ook nog eens met personeelstekorten kampt.

28 november