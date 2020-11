Drugsgebruikende automobilist knalt door muurtje bij Noordwal

update / videoEen auto, voorzien van een Duits kenteken, is vanmiddag door een muurtje geknald aan de Noordwal in Den Haag. Het voertuig schoot het water in na een aanrijding met een andere auto. De bestuurder bleek onder invloed van drugs, hij is na het ongeluk aangehouden.

Hulpdiensten zijn vanmiddag groots uitgerukt naar de Noordwal. De auto boorde, na een botsing met een andere auto, op snelheid door het muurtje heen en verdween onder water. Omstanders die het zagen gebeuren schakelden direct de hulpdiensten in.



Omdat het niet duidelijk was of er nog mensen in het voertuig zaten werden de brandweerduikers ingezet om te zoeken naar eventuele slachtoffers. ,,Maar niemand bleek meer in het voertuig te zitten”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Hondje

De inzittenden zijn zelf uit het voertuig geklommen. Ook is er een hond uit het voertuig gered. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt. Wel liepen beide voertuigen flinke schade op. De weg is tijdelijk afgezet en tram 16 rijdt door het ongeval om via de route van tram 3.

Volledig scherm © J.Poncin / Via Regio15

Aangehouden

De bestuurder die met zijn voertuig te water is geraakt, is aangehouden nadat de politie een positieve speekseltest bij hem heeft afgenomen. Hij zou onder de invloed zijn geweest van drugs.

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat een automobilist onder invloed van drugs het water inreed in Den Haag en daarna op het dak van zijn auto belandde. In juli besloot een automobilist, die in het water langs de Calandkade was gereden, om op het dak van zijn auto nog een ballonnetje lachgas te nemen. Dit terwijl hij wachtte tot de hulpdiensten arriveerden.

Volledig scherm De man is naderhand aangehouden. © Regio15

Volledig scherm De auto is door de brandweer uit het water gehaald. © Jos van Leeuwen

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.