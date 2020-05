Drugshandel via darkweb: politie vindt 400.000 xtc-pillen

De zaak kwam aan het rollen via de Duitse autoriteiten. Die kregen een 38-jarige man uit Pijnacker in de smiezen die drugs naar Duitsland en België bracht. Vervolgens ging het per post de hele wereld over. Een 40-jarige Voorburger zou de verkoop via het darkweb georganiseerd hebben. Naar schatting zouden er 1300 bestellingen zijn gedaan via de onbespied gewaande achterafwegen van het internet.