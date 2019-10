‘Drugskoks in Crystal Meth laboratorium waren geen slachtoffer van mensenhandel’

Speciaal politie­team pakt ceo-frau­de aan vanuit Den Haag

16:55 Een speciaal politieteam werkt sinds 1 september vanuit Den Haag om ceo-fraude in het hele land op te sporen. Eerder dit jaar ging het Openbaar Ministerie in Den Haag een samenwerking aan met onder meer de Fraudehelpdesk en cybersecurity-bedrijven om deze vorm van fraude in te dammen.