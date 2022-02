Drugslab aangetroffen in loodsen Binckhorst

Woning­brand aan De la Reyweg: meerdere woningen ontruimd

In een woning aan de De la Reyweg in Den Haag heeft woensdagochtend korte tijd een brand gewoed. Bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten vanwege de hoeveelheid rook die door de brand vrijkwam. Er is niemand gewond geraakt.

11:27