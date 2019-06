Drugslab in hartje Den Haag

Veteranen krijgen eigen uren in café

7:01 Elke eerste zondag in de maand krijgen veteranen hun eigen uurtjes in café ’t Torentje aan de Franse Kerkstraat in Voorburg. Dit veteranencafé is nieuw voor Leidschendam-Voorburg, waar zo’n 300 veteranen wonen. Het wordt morgen geopend door burgemeester Klaas Tigelaar en cabaretier Javier Guzman.