Drugslab in woning aan Oudemansstraat, één persoon aangehouden

Column Schrikba­rend genoeg zijn er massa’s kinderen die de duinen nog nooit hebben gezien. Ja, in Den Haag

School in Bos is het buitencentrum van Gemeente Den Haag in Wilhelminaoord. Het is een stukje Den Haag in Drenthe. Het hele jaar door logeren er groepen 7 en 8 van Haagse basisscholen voor een natuurwerkweek. Zo leren ze van en over de natuur. Dat is hard nodig. Schrikbarend genoeg zijn er massa’s kinderen die de duinen nog nooit hebben gezien. Ja, in Den Haag.

8 september