Drugsoverlast neemt toe: ‘Ken afgekickte mensen die ‘gratis sample’ in brievenbus krijgen’

Misdaadcij­fers Den Haag gestegen door decemberon­rust en aangepaste registra­tie

11 juni De criminaliteitscijfers in Den Haag zijn gestegen en er is meer drugs- en jongerenoverlast. Deels komt die stijging door een andere manier van registreren, maar in de cijfers is ook terug te zien dat december zeer onrustig was. Op plekken waar de overlast zich concentreert, komen camera’s.