Drugsvondst in Wateringen blijkt nog groter te zijn: mogelijk 800 kilo crystal meth

De honderden kilo’s crystal meth die eind februari in het laboratorium in Wateringen zijn gevonden, moesten de deur uitgaan als de meest luxe vorm van de harddrug, zodat er nog meer geld aan verdiend kon worden.

De sterk verslavende drugs waren al in poedervorm het lab aan de Schipluidenseweg in Wateringen binnengekomen, zo vertelde de officier van justitie vandaag in de rechtbank, ze werden alleen nog bewerkt tot kristallen. ,,Een puurdere vorm van crystal meth en daarom ook duurder.’’

Het zou de bazen achter het lab schathemeltjerijk hebben gemaakt. Volgens de politie had de crystal meth tijdens de inval een waarde van 80 miljoen euro. Toen ging de politie uit van 400 kilo, dat werd later verlaagd naar 352 kilo. In de rechtbank vandaag meldde de aanklager dat het aantal kilo’s juist weer op zou kunnen lopen naar 550 en dat op grond van de lege verpakkingen die zijn gevonden er mogelijk zelfs meer dan 800 kilo drugs bewerkt is.

Mensenhandel

Vijf van de zes opgepakte verdachten zeggen dat zij niets van het geld te zien zouden hebben gekregen. Volgens hun advocaten zijn ze slachtoffer van mensenhandel. Onder valse voorwendselen waren zij vanuit Spanje en Mexico naar Nederland gebracht. Een man zegt dat hem voor 2000 dollar per maand een baan in de bouw was beloofd. In plaats daarvan werden ze in een geblindeerd busje naar een loods in Wateringen gereden en moesten ze daar werk doen, als schoonmaker bijvoorbeeld.



De aanklager kan dat verhaal nog altijd maar moeilijk geloven. Alleen al omdat het onmogelijk is dat ze allemaal zo’n simpele rol hadden. ,,Niemand was de Willy Wortel, de kok die wist hoe de drugs bewerkt moesten worden, terwijl ze de enigen waren die regelmatig aanwezig waren.’’ Ze vindt dat de verdachten met meer informatie moeten komen. Ze waren goed gekleed. Bovendien hoorde de politie aan de telefoon een echtgenote tegen haar opgepakte man zeggen dat ‘ze geen honger hadden, niet op straat stonden’ en dat ze ‘wel een miljoen betere klussen voor hem had gezocht’. Maar daar had deze man geen zin in, zei hij tegen haar, want ‘dan moest hij tien uur per dag werken’, en hij ‘was geen robot’. ,,Dat wijst er niet op dat hij slachtoffer was van mensenhandel.’’

Volledig scherm De aangetroffen drugs in loods in Wateringen. © Politie Den Haag

Maar de advocaten van het vijftal, twee wonen er in Spanje, de andere drie komen uit Mexico, zeggen dat het onmogelijk is meer te vertellen. ,,Wie nu nog iets zegt, loopt een veel groter risico dan de straf die ze in Nederland zouden krijgen’’, aldus Sanne Schuurman.

Lustopwekkend middel

De vondst van de crystal meth in het Westland lijkt niet op zichzelf te staan. Politiebronnen waarschuwden in juni al in deze krant dat Mexico bezig is de West-Europese markt op te gaan met deze drug. Voorlichters van de politie vinden het te vroeg voor die conclusie. Wel stijgt het aantal opgerolde crystal meth-labs in Nederland. In 2014 werd er geen een aangetroffen, in 2018 waren het er zeven en dit jaar staat de teller al zeker op vier.

De drugs zijn vermoedelijk bestemd voor andere Europese landen. In Nederland is er maar een kleine groep die crystal meth gebruikt. Dat gebeurt het meest in de gayscene, omdat het een lustopwekkend middel is waarbij remmingen verdwijnen. Het is ook sterk verslavend, jaagt de bloeddruk op en kan tot oververhitting leiden. Daarna volgt een lange zware kater met problemen als ernstige stemmingswisselingen en depressies.

De verdachten uit Spanje en Mexico blijven voorlopig nog vastzitten. Vrijdag komt wel de enige Nederlandse opgepakte verdachte vrij. Hij wordt binnenkort vader.