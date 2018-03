Druk op De Mos neemt toe: 'Eerst open kaart over donateurs campagne'

Aanleiding voor de reprimande is de berichtgeving dit weekeinde over de snelwegzuil met Groep de Mos-reclame. Die advertentie (waarde bijna 20.000 euro) heeft De Mos cadeau gekregen, maar de partijleider wil er verder niks over kwijt: 'Dat komt bij de jaarrekening', zei hij.

Maar partijen als GroenLinks, de PvdA en HSP stellen transparantie als voorwaarde voor eventuele formatiegesprekken met De Mos na de verkiezingen. ,,Ik vind dat De Mos echt open moet zijn'', zegt Arjen Kapteijns van GroenLinks. ,,Als niet duidelijk is hoe partijen gefinancierd worden, is ook niet transparant hoe belangen van bedrijven en organisaties doorwerken. Dit raakt aan de essentie van de democratie.'' D66-lijsttrekker Robert van Asten: ,,Een van de eerste gesprekken moet hier zeker over gaan. Wie komt straks als eerste aan zijn bureau verhaal halen? Wie heeft er geïnvesteerd en hoe gaat hem dat belemmeren?''



Premier Rutte: dit klinkt vreemd

Ook VVD-premier Mark Rutte, gisteren op campagne in Den Haag, noemt de kwestie rond de reclamezuil 'vreemd': ,,Mijn eerste gevoel is 'vreemd' maar ik heb me er nog niet in verdiept, dus ik wil er niet meteen wat stoers over zeggen. Maar het klinkt gek.'' HSP-lijsttrekker Joris Wijsmuller: ,,De Mos pleit voor patsercontroles in zijn verkiezingsprogramma, maar die moeten we dan eerst uitvoeren bij zijn partij. Ik ben benieuwd waar hij al het geld vandaan haalt.''

(tekst gaat door onder de foto)

Volledig scherm Wie schonk de snelwegreclame aan Groep de Mos? De partij doet er het zwijgen toe, maar andere lijsttrekkers eisen openheid. © Angelo Blankespoor



Reclamezuil

In de zomer lag De Mos ook al onder vuur om zijn innige banden met lokale ondernemers. De Mos stelt dat hij zich altijd aan de regels houdt en dat hij transparant is. Over de snelwegpaal wilde hij tegen deze krant niet zeggen wie de donateur is: ,,Ik ben na al dat geleuter ook wel klaar om ons steeds te moeten verantwoorden. Dat doen we aan onze leden met een jaarrekening. We doen alles wat mag, het is alleen wat Amerikaanser'', zei De Mos zaterdag. In een reactie van gisteravond meldt De Mos: ,,En hoe open zijn die partijen zelf? En hun hijgerigheid zegt wel wat over de pure wanhoop dat wij de grootste worden.''

Volledig scherm GroenLinks-lijsttrekker Arjen Kapteijns wil pas met De Mos om de formatietafel als hij openheid geeft over donateurs en partijfinanciën. © ANP De Mos wil niets liever dan de stad mee besturen en wethouder worden. Volgens de peilingen is er een kans dat zijn Groep de Mos de grootste wordt. Maar ook inhoudelijk is de oud-PVV'er geen onomstreden partner. Vorige maand waarschuwden D66 en de PvdA De Mos nog vanwege diens opvattingen over de opvang van extra vluchtelingen in de stad. ,,Ze willen absoluut geen 700 extra asielzoekers opnemen'', zei D66-lijsttrekker Robert van Asten. ,,De manier waarop ze dat duidelijk maken: ik kan niet in een bestuur zitten met een partij die zo met mensen omgaat.'' Sindsdien is er weinig veranderd, zegt Van Asten nu.



Coalitievorming

Als De Mos de kritische partijen niet voldoende openheid geeft -en ze dus niet met hem in zee willen- wordt het smeden van een coalitie na de verkiezingen een monsterklus.

Een centrumrechtse coalitie van bijvoorbeeld VVD, CDA, Groep de Mos, PVV, 50Plus en CU/SGP telt virtueel slechts 21 zetels en heeft dus geen meerderheid.