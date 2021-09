Druk opgevoerd om azc in Rijswijk open te houden: ‘Raar om zo’n locatie nu in te pakken’

De druk op Rijswijk om het asielzoekerscentrum langer open te houden wordt opgevoerd. Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft Rijswijk aangesproken op het besluit om het azc binnenkort te sluiten. ,,Het is raar om die locatie nu in te pakken.”

Jaap Smit heeft dat de burgemeester van Rijswijk laten weten. Gezien de urgentie en de herhaalde oproep aan gemeenten om per direct opvangplaatsen te zoeken voor vluchtelingen, onder wie Afghanen, zijn volgens Smit onorthodoxe oplossingen nodig. ,,Dat is ook bestaande afspraken tussen COA en gemeenten herzien”, vindt Smit.

Hij noemt het ‘raar’ om het goed draaiende asielzoekerscentrum per 1 november te sluiten, ook al loopt het contract met het COA dan af, terwijl er zo dringend behoefte is aan opvangplekken. ,,We moeten voorkomen dat we een hoop gesleep krijgen met mensen zoals bij de vorige vluchtelingencrisis.”

Politiek ligt het azc gevoelig in Rijswijk. Het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg op het bedrijventerrein Plaspoelpolder heeft ruimte voor 500 mensen en kwam er vijf jaar geleden na emotionele debatten. Nu het contract na de maximale vijf jaar afloopt wil een meerderheid in de gemeenteraad bij die afspraak blijven. Zij vinden dat na vijf jaar ‘humaan zijn’ het de beurt is aan andere gemeenten.

GroenLinks denkt er wel anders over en dient dinsdag een motie in om het centrum voorlopig open te houden. ,,Is het niet uit idealistische overwegingen, dan om kapitaalvernietiging te voorkomen”, zegt Marieke Alberts van GroenLinks. Vooralsnog steunt de PvdA de motie.

Ondertussen wordt er in Den Haag moeizaam gezocht naar opvangplekken, maar gezien de woningnood is dat extreem moeilijk. In Leidschendam-Voorburg heeft ChristenUnie-SGP het gemeentebestuur gevraagd wat daar kan worden gedaan voor vluchtelingen.

