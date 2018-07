Drukte bij De Wulp door overlast van meeuwen: 'Doe oordoppen in'

De Wulp deelt advies om geluidsoverlast tegen te gaan. 'Wij adviseren (zonder gekheid) oordopjes.' Ook is een parasol goed om aanvallende ouders in tuinen te weren. 'Zodat ze de mensen niet zien en dus ook niet aanvallen.'



Bij dat advies blijft het. 'Verder kunnen en willen wij niets doen. Dit is nu een periode van enkele weken. Dat kunnen wij als mensen best aan, toch? We moeten nu eenmaal met elkaar samenleven, mens en dier, in deze mooie stad achter de duinen.'



