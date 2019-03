Drukte bij Intertoys Rijswijk door sluiting

Speelgoedketen Intertoys maakt een doorstart, maar voor in totaal 91 vestigingen in Nederland kwam hulp te laat. De speelgoed zaak in Rijswijk is niet de enige Intertoys in de regio de dicht moet. Naast het filiaal in Rijswijk, gaan ook de deuren van de Intertoys aan de Troelstraat in Delft en die van de Florence Nightingalelaan in Zoetermeer dicht.