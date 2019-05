Drukte in Den Haag door opduikende demonstraties, politici met keppeltje op

Het is druk in Den Haag: twee stakingen en een Chinees welkomstcomité verrijzen vandaag op het Plein en de Koekamp. Eén demonstratie vindt plaats voor betere pensioenomstandigheden, de andere voor het recht op het dragen van een keppel. Bij die laatste demonstratie zijn ook enkele politici te zien met een keppeltje op, onder wie Thierry Baudet en Ferd Grapperhaus.

Om 14.00 uur startte op het Plein een staking van CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Het is een demonstratie tegen antisemitisme en voor het recht op het dragen van een keppeltje. Mensen demonstreren onder het motto #KeppelOp. Op het Plein steunden enkele politici de demonstranten. Thierry Baudet noemt het een triest moment van intolerantie. ,,We moeten ons beschermen tegen de cultuur die hier binnenkomt. We moeten stoppen met onze kop in het zand te steken”, aldus de Forum voor Democratie-leider. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie: ,,We staan op tegen antisemitisme. We mogen niet wegkijken en moeten doen wat we kunnen.”

Aanleiding voor de demonstratie is de uitspraak van de Duitse antisemitismecommissaris Felix Klein, die Joden zou adviseren om geen keppel te dragen in sommige delen van het land. ,,Dat een regering een groep ontmoedigt om simpelweg zichzelf te zijn, mag nooit normaal worden”, laat het CIDI weten. Het zegt tevens dat in Nederland het aantal antisemitische incidenten vorig jaar met 19 procent is gestegen.

Welkom heten

De eerste demonstratie op het Plein was al om 10 uur. Rond dat tijdstip stond het Plein al vol met Chinezen. Rond tien uur ’s ochtends stond het Plein al vol met Chinezen. Zij hadden zich verzameld om hun vicepresident Wang Qishan welkom te heten. Qishan wordt vandaag ontvangen door koning Willem-Alexander en heeft aansluitend een werkdiner met premier Rutte over de relatie tussen Nederland en China, handel en klimaatadaptatie.

Een paar honderd meter verderop is een grote staking van de vakbonden FNV, CNV en VCP bezig bij de Koekamp, voor betere pensioenen. Deze is een vervolg van de landelijke ov-staking van gisteren. Tienduizenden mensen uit het hele land komen in actie voor een goed pensioen. Stakers en actievoerders uit allerlei sectoren zijn bij elkaar gekomen op vier locaties in het land, waaronder de Koekamp.

Volledig scherm Staking FNV op Koekamp. © Zoë Toet

Verdelen

Zowi (29), lid van de FNV, vindt het belangrijk dat de stakingen plaatsvinden. ,,Deze demonstratie is hard nodig, omdat er echt gekeken moet worden naar de pensioensregelingen. Zolang het geen aandacht krijgt, verandert er niets. Het is goed dat iedereen zich hiervoor inzet, ongeacht de sector of leeftijd.” Op de vraag of hij zelf niet te jong is om te staken voor zijn pensioen – dat wat verder in de toekomst ligt dan bij een paar van zijn mede-stakers – heeft hij een duidelijk antwoord: ,,Er moet geen kloof ontstaan tussen jong en oud. We moeten dit juist samen doen en ons niet laten verdelen, want het is voor iedereen van belang.”