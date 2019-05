Drukte in Den Haag door opduikende demonstraties

Een paar honderd meter verderop is een grote staking van de vakbonden FNV, CNV en VCP bezig bij de Koekamp, voor betere pensioenen. Deze is een vervolg van de landelijke ov-staking van gisteren. Tienduizenden mensen uit het hele land komen in actie voor een goed pensioen. Stakers en actievoerders uit allerlei sectoren zijn bij elkaar gekomen op vier locaties in het land, waaronder de Koekamp.

Verdelen

Zowi (29), lid van de FNV, vindt het belangrijk dat de stakingen plaatsvinden. ,,Deze demonstratie is hard nodig, omdat er echt gekeken moet worden naar de pensioensregelingen. Zolang het geen aandacht krijgt, verandert er niets. Het is goed dat iedereen zich hiervoor inzet, ongeacht de sector of leeftijd.” Op de vraag of hij zelf niet te jong is om te staken voor zijn pensioen – dat wat verder in de toekomst ligt dan bij een paar van zijn mede-stakers – heeft hij een duidelijk antwoord: ,,Er moet geen kloof ontstaan tussen jong en oud. We moeten dit juist samen doen en ons niet laten verdelen, want het is voor iedereen van belang.”