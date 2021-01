Drukte in het kinderdagverblijf: ‘90 Procent bezetting, kun je dat nog noodopvang noemen?’

Leerlingen krijgen twee weken extra tijd om de beste middelbare school te vinden: ‘Nu hopen op ‘t beste’

7 januari De aanmeldperiode voor het voortgezet onderwijs in Den Haag en regio is met ruim twee weken opgeschoven. Wethouder Hilbert Bredemeijer heeft dit besloten, in overleg met de schoolbesturen in de stad. 5 maart is de nieuwe uiterste inschrijfdatum.