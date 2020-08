Drukte op het strand: Tientallen personen uit het water gered en verkeersregelaar in gezicht geslagen

Automobilisten worden teruggestuurd wanneer er toch geprobeerd wordt om naar het strand te rijden. De gemeente roept op om de aanwijzingen van de verkeersregelaars te respecteren. ‘Ga naar een rustiger gebied of kom een andere keer terug.’



De gemeente neemt de maatregel nadat het gisteren veel te druk werd op het strand. Zelfs in de wijken van Scheveningen ontstonden files door automobilisten die naar een parkeerplek zochten, vele met een Duits kenteken. Locoburgemeester Hilbert Bredemeijer liet zich gisteren al negatief uit over de massale opkomst van dagjesmensen naar de Haagse kust. Hij noemde het een smet op een zomerse dag.

Reanimatie op het strand

Vanwege het grote aantal strandgangers hebben leden van de reddingsbrigade zondag ook een drukke dag. Door stromingen in het water is het niet veilig om nu te zwemmen. Meerdere drenkelingen moesten al gered worden vandaag. Op het Zuiderstrand werd rond twee uur een reanimatie uitgevoerd.

De traumahelikopter landde rond vier uur voor de tweede keer, ditmaal voor een reanimatie van een drenkeling op het strand bij Kijkduin. Volgens getuigen was de zwemmer in de problemen geraakt in zee en hebben zij de reddingsbrigade gealarmeerd. De man is met behulp van een jetski uit zee gehaald en in een ambulance met spoed naar een ziekenhuis overgebracht.

Mishandeling verkeersregelaar

Net als gisteren kregen verkeersregelaars rondom de parkeerplaatsen bij het strand te maken agressieve automobilisten. Eén van de regelaars is vanmiddag in zijn gezicht geslagen. Dat zegt locoburgemeester Hilbert Bredemeijer. De man zou het naar omstandigheden goed maken.

Volledig scherm Op de Strandweg werden automobilisten vanochtend al gewaarschuwd voor de beperkte parkeerruimte. © Regio 15

Afval en wildkampeerders

Dat het gisteren uitzonderlijk druk was, kon vanochtend nog worden waargenomen door de grote hoeveelheid rotzooi die de strandgangers hadden achtergelaten. De gemeente was 's ochtends vroeg al bezig met het volladen van containers met plastic afval. Ook werden er handhavers en politieagenten gestuurd om de vele wildkampeerders te beboeten die een tent in het zand of in een parkeervak hadden opgezet.