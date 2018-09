Drummers aan zee: Vriendschap, strand en de liefde voor het ritme

Interview 'Nederland gaat gebukt onder doorgesla­gen politieke correct­heid'

16:57 Hoofddoekjes, het decolleté van de stagiaire of domme Belgen. Grote kans dat u daar bij de koffieautomaat op kantoor geen grappen meer over durft te maken. Twee Haagse docenten concluderen in hun nieuwe boek dat deze politieke correctheid helemaal niet zo onschuldig is.