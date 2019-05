Dubbel verzekerd, maar 10 maanden later kan Duncan nog niet terug naar huis na allesverwoestende brand

Twintig jaar geleden kocht Duncan zijn woning aan de Driebergenstraat in Den Haag via een kennis. ,,Een buitenkansje, ik heb me er vanaf dag een thuis gevoeld.” Inmiddels gaat hij alleen maar langs als het echt niet anders kan. ,,Dan moet ik post ophalen ofzo. Zodra ik binnen ben, word ik somber. Alles is zwartgeblakerd, muren staan op instorten, niets is over van wat ooit mijn thuis was.”



Het is niet dat er de afgelopen maanden helemaal niets is opgeknapt in de woning. ,,Het dak is - weliswaar pas na maanden - vernieuwd en er zitten nieuwe deuren en kozijnen in. Maar ik kan hier echt nog niet gaan wonen.‘’



En dat is een fikse tegenvaller voor de Haagse kok. ,,Kijk, als je huis afbrandt, ben je vooral blij dat je er veilig uit bent gekomen. Maar toen ik hier in mijn onderbroek op straat naar de vlammen keek, schoot er natuurlijk ook wel door mijn hoofd: hoe zit het met de verzekering?''