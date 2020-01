Dubbel zoveel schade door jaarwisseling in Den Haag

Hoezeer de stad in spanning zat over de jaarwisseling, blijkt uit het feit dat bijna tweeduizend automobilisten tijdens die oud en nieuw hun auto in een bewaakte parkeergarage hebben gezet, die voor dit doel was afgehuurd door de gemeente. Vorig jaar stonden hier nog 800 voertuigen. De run op de garages was niet voor niets: veertig auto’s gingen in vlammen op, twaalf meer dan vorig jaar.



De gemeente wil de schade aan haar eigendommen verhalen op de daders, maar in gesprek met het AD geeft Remkes aan dat dit tot nu toe nog in geen enkel geval is gelukt. ,,Dat is een zaak van lange adem.” Hij heeft wel goede hoop dat wanneer knalvuurwerk en vuurpijlen verboden worden door het kabinet, de politie volgend jaar beter kan handhaven. ,,Dan wordt het, zo is mij verzekerd, veel makkelijker om jongeren die over de schreef gaan in de kraag te vatten.”