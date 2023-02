Dubbele aanval: oplichters plunderen huizen én bankrekening van ouderen

Van Wieg tot Graf Sientje was een moderne werkende Schevening­se moeder, maar liep ook regelmatig in kleder­dracht

Sientje wilde leren en dat mocht ze. Via het kantoor van de gasfabriek kwam ze bij de Rekenkamer terecht. Na het erven van een hoofdijzer liep ze in dracht. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Sientje de Graaf - Vrolijk (28 juni 1941 – 21 december 2022).

