Dubbele rijen voor Primark ondanks slecht weer

Haagse Bomenbuurt in rep en roer: opvang voor daklozen in Willem Dreeshuis

11:24 Bewoners van de Beeklaan zijn in rep en roer vanwege het daklozencentrum dat over een maand al in het Willem Dreeshuis komt. De gemeente Den Haag gaat in de stad meer van dit soort centra openen, waar daklozen een nieuwe kans krijgen op eigen woonruimte.