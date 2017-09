Dubbelleven oud-kerklid: gruwelseks met zwakbegaafde meisjes

Het voelde voor B. als een bevrijding toen zijn leven in een parallelle wereld in februari 2016 eindelijk uitkwam, het moment dat hij geconfronteerd werd met niets verhullende appjes in zijn telefoon. Het moment dat precies tegenovergesteld de wereld van zijn vrouw in een klap volledig in elkaar stortte. ,,De bevrijdende kracht van de waarheid’’, zei hij vandaag zelf over dat moment in de rechtbank. Hij schaamt zich nu diep voor wat hij gedaan heeft en probeert met God in het reine te komen. ,,Het standaardgebed ‘vergeving der zonden’ is voor mij meer gaan leven’’, zo voegde hij er aan toe in het verdachtenbankje in de rechtbank van Den Haag waar hij had plaatsgenomen. Het was het enige moment dat de emoties hem heel even de baas werden.

Op die plek deed hij na anderhalf jaar voorarrest voor het eerst zijn mond open wat er sinds 2007 al in zijn hoofd afspeelde. Hoe hij perverse fantasieën kreeg en volgens hem sinds 2014 ook daadwerkelijk ging uitvoeren. Waarom? ,,Om te vluchten uit het drukke bestaan? Ik weet het niet. Ik probeer er inzicht in te krijgen, maar ik heb er nog geen passend antwoord op’’, zei hij zakelijk.

Vanaf dat moment bleef de kerkman af en toe avondjes weg, later zelfs hele weekenden. Zijn vrouw had geen idee dat haar Richard, soms maar luttele kilometers verder van hun huis in de Haagse wijk Loosduinen, zich te buiten ging aan bizar gewelddadige seks met een of meerdere meisjes, apart of tegelijk. ‘Sessies’, zoals B. dat zelf noemde.



B. bleef voor haar gewoon de boekhouder die hij altijd was geweest. Zich inzettend voor zijn werk en de kerk, houdend van controle en ordening, gestructureerd. Geen bleke stoffige man, maar goed gebekt, de vriendelijke niks mee aan de hand buurman met dat korte donkere stekeltjes haar. Ook bij de kerk hadden ze niets in de gaten, terwijl hij daar toch tonnen – volgens het OM 527.000 euro - achterover drukte.



De andere kant van B., de kant van de Hagenaar die hield van extreem gewelddadige sm, die kregen alleen de jonge meisjes te zien met wie hij afsprak. Meisjes die ook al verdienden ze honderden euro’s per afspraak volgens het OM zijn mishandeld en in hun eer zijn aangetast. Meisjes waarmee B. volgens het OM nooit had mogen afspreken. Omdat ze nog niet meerderjarig waren of verstandelijk en emotioneel zo beperkt waren dat ze geen idee hadden waarin ze beland raakten. Meisjes met problemen, omdat ze in hun jeugd waren misbruikt of dakloos waren. En die, zo vertelden ze de politie, hen in een wereld liet belanden waar ze nooit in hadden willen komen. ,,Het was fifty shades of hell,’’ zegt een meisje met wie het geregeld nog zo slecht gaat dat ze zichzelf snijdt. ,,Ik zat aan hem vast. Pas als hij het zei, was het voorbij.’’ Een andere inmiddels volwassen vrouw: ,,Hij wist me geestelijk zo te bewerken dat ik dingen deed die ik niet wilde.’’

Volgens het OM moeten er zich afgrijselijke taferelen hebben afgespeeld. Zweepslagen, soms tot bloedens toe, een hoofd in de wc-pot en naalden of klemmetjes op de borsten van de meisjes. Al die handelingen lagen al vast in ‘sekscontracten’. Volgens B. niet meer dan afspraken lijstjes ,omdat hij tijdens de seks niet de onderhandelingen wilde voeren over eventuele ‘extra’s’. Het wondt hem ook op. ,,Het hoorde bij het voorspel’’. Hij ontkent met kracht op de hoogte te zijn geweest dat twee van zijn slachtoffers zwakbegaafd waren en de bijna martelpraktijken die het OM hem verwijt. Ook al vertelden de meisjes erover bij de politie, ook al liggen ze vast in de lijstjes. ,,Dat hoorde bij de opwinding, in aanloop naar de afspraak. Dat kan je pervers vinden, maar dat wil niet zeggen dat het echt gebeurde. Volstrekt niet.’’

De rechters zullen dadelijk moeten oordelen of wat B. deed strafbaar was. Aan de meisjes konden zij niets meer vragen. Zij waren er niet. Omdat zij hun handen vol hebben aan overleven, omdat ze niet durfden, zich verschrikkelijk schamen, een rugzak vol angst hebben geladen, zo vertelde hun advocaat.