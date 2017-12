Dudok opent nieuwe vestiging 'in andere vorm'

Dillewaard breekt arm in z'n eerste kickbokspartij, maar vecht door

14:51 Fred Dillewaard heeft zaterdag in de eerste kickbokspartij in zijn carrière de onderarm van zijn linkerarm gebroken. Het gebeurde al in de eerste ronde, maar de 49-jarige Hagenaar vocht de partij tóch uit. ,,Het deed wel een beetje pijn, maar ik ga natuurlijk niet opgeven. Er waren veel mensen speciaal voor mij gekomen", aldus Dillewaard. ,,Het was een lekker sfeertje in de zaal.''