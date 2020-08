Duik in een geurige pageturner die je neusvleugels laat trillen

Jawel, daar lagen we aan het zwembad van de campeggio. Ligbedje, boekje, frappuccino plus de geur van chloor en zonnebrand in je neus. Jarenlang was dé zomerboekenhit de Millennium-trilogie van Stieg Larsson. Ondertussen worden zijn boeken overvleugeld door De zeven zussen van Lucinda Riley, weet ‘kinderboekoloog’ en bibliothecaresse Eva Orta van het Delftse Dok. „Die zevendelige serie over liefde, verlies en de zoektocht naar wie je werkelijk bent, voert je van Rio de Janeiro naar Manhattan. Let wel op: bij de bibliotheek zijn De zeven zussen of uitgeleend, of gereserveerd.”