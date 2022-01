Duik in koude zee: ‘Je adem stopt en je krijgt het gevoel dat de wereld een minuutje stil staat’

Zo ver weg?

,,Deze zomer heb ik voor het eerst gedoken in Normandië, in dat schattige haventje van Port-en-Bessin. Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis. Het is zo heftig wat er in die omgeving gebeurd is. Daarom heb ik bij Omaha Beach en Utah Beach, de D-Day stranden, gedoken. Het besef dat de Amerikanen en Engelsen daar aan land zijn gekomen, om te vechten voor de vrijheid die wij nu hebben, vind ik zó bijzonder. Dit jaar wil ik vanaf alle landingsstranden in Normandië gaan duiken. Ook houd ik een ‘duikdagboek’ bij op Instagram; @deduikdames”.