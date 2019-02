Duiken in de Haagse grachten om te vechten tegen kanker

De zwemactie voor het goede doel wordt al in steden als Delft en Apeldoorn gehouden. Dit jaar organiseert een team van lokale ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven de actie, die onderdeel is van de landelijke organisatie Fight Cancer , ook in Den Haag.

,,Een aantal jaar geleden werd de swim voor het eerst in Den Bosch gehouden’’, vertelt Yvonne Prins van Swim to Fight Cancer Den Haag. ,,Daarna is het als een olievlek verspreid over het land.’’ Dat Den Haag nu pas aan de beurt is, komt door een eerder tekort aan vrijwilligers voor een zwemactie. ,,Den Haag stond hoog op de lijst, omdat hier ook geen swim voor de ziekte ALS is. Maar vrijwilligers zijn heel belangrijk. Er is nu een enthousiaste club mensen die zich ervoor in gaan zetten.’’