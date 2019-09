Duikers van brandweer staken zoekactie naar vermist persoon bij water langs Vissershavenweg

Vanmorgen kreeg de brandweer te horen dat een persoon vermist is geraakt van een nabij gelegen schip. De brandweer was met veel lieden aanwezig om de persoon zo snel mogelijk te traceren. Langs de kant, maar ook in het water is er gezocht. Of de vermiste persoon daadwerkelijk in het water is gevallen, is nog onduidelijk.



Omdat er niemand is aangetroffen heeft de brandweer de zoekactie gestaakt en de zaak overgedragen aan de politie.