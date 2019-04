Duindorp staat in brand in theatervoorstelling

Groot nieuws in Duindorp, juni 2019: op het strand is midden in de zomer een illegaal vreugdevuur gebouwd en het loopt volledig uit de hand. Een 'pop-up beachclub' vliegt in brand en er valt een dodelijk slachtoffer. Terwijl de populistische volksmenner John Landschot zijn Haagse talkradioshow presenteert, bereikt hem nog ander nieuws: in het gorillaverblijf van dierentuin Blijdorp heeft zich een jongeman opgesloten. Wat er met hem precies aan de hand is, blijft vooralsnog onduidelijk. Heeft hij misschien een 'slechte trip' waardoor hij zich één voelt met de apen?