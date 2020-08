Duindorp verrast door elektrische laadpaal: ‘We hebben hier helemaal geen elektrische auto’s’

Bewoners klagen dat er al zo weinig parkeermogelijkheden zijn in Duindorp en dat het elke dag zoeken is naar een lege plek. Eerder werd al een laadpaal uit de wijk weggehaald omdat er geen gebruik van werd gemaakt. Dus waarom er nu weer zo’n laadpaal komt, is voor velen een raadsel.

Verrast

Ook Haagse politici reageren verrast. Raadslid Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag wil raadsvragen gaan stellen over de gang van zaken aan het Tesselseplein. Hij weet niet anders dan dat er per 1 oktober acht plekken voor een groengele zone komen. Dat er nu ineens twee plekken met een laadpaal staan, was volgens hem niet aangekondigd. ,,Mensen zijn hierdoor onaangenaam verrast en het college verhoogt eigenhandig de parkeerdruk, aangezien de eerste elektrische auto hier nog moet worden gesignaleerd. Dit is vragen om problemen, want er is al te weinig plek.’’