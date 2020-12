Duindorp viert feest: jong en oud dansen op straat

UPDATE ‘Erg onrustig’ Vlaardin­gen verboden terrein voor vier mannen: ‘Ze wilden orde verstoren’

30 december Vier potentiële onruststokers zijn een week lang niet welkom in Vlaardingen. Burgemeester Bas Eenhoorn heeft hen, uit vrees voor ongeregeldheden, een gebiedsverbod opgelegd. Het is al weken ‘erg onrustig’ in zijn stad: eerder deze maand werd een politiewagen nog met zwaar vuurwerk bekogeld.