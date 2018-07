Duindorpers gezellig met de bus naar het museum

Voor veel Duindorpers is een bezoek aan een museum net zo’n ver-van-mijn-bed show als een Argentijns steakhouse voor vegetariërs. Ze komen niet eens op het idee. Zonde, vonden ze bij het Gemeentemuseum. Zeker nu, met twee tentoonstellingen op de agenda over notabene hún dorp. Vandaar op deze zaterdagmiddag een ludieke actie, waarbij Duindorpers – en ook inwoners uit de volkswijk Laak - per tourbus naar het museum worden vervoerd voor een gratis kennismaking. Een van de weinige mannen uit het gezelschap is Jacob Kuiper, een 80-jarige Duindorper die naar eigen zeggen tonnen heeft gemaakt tijdens zijn lange loopbaan in de haven. Nee, verbetert hij de verslaggever, dat betekent niet dat hij zo goed heeft geboerd, maar dat hij tonnen heeft gemaakt. Haringtonnen. Met open mond luistert hij naar de museummedewerkster die voor een van de doeken vertelt hoe het ooit geïsoleerde vissersdorp door de jaren heen in een levendige badplaats veranderde.

Zenuwachtig

,,Een beetje zenuwachtig was ik wel vanochtend’’, bekent Kuiper, hij heeft nooit eerder een tentoonstellingsruimte van binnen gezien. Verontschuldigend: ,,Ik ben niet zo museumachtig. Maar zo met z’n allen, dat leek me wel gezellig. Maar ik vind het echt mooi! Dus nu ga ik weer naar de juffrouw luisteren.’’



Bij de bezoekers heeft zich ook Marco Esser, directeur van The Hague Marketing, vervoegd. Hij roemt het initiatief van het Gemeentemuseum dat vandaag ongeveer 100 Hagenaars over de drempel heeft gehaald: ,,Zij worden de beste ambassadeurs die je kunt wensen. Een uitstekend voorbeeld van cultuurparticipatie, waarop ik met ons bureau wil voortborduren. We doen heel veel om toeristen te trekken, maar we mogen ook best wat doen om de eigen inwoners voor al dit moois te winnen.’’



