Duindorpers naar meldpunt om 'racisme' door meerderheid Haagse raad

UPDATE Vader dolgeluk­kig dat vermiste dochter Goiia (13) in goede gezondheid is gevonden

15:20 De 13-jarige Goiia uit Den Haag is zojuist in goede gezondheid aangetroffen, meldt de politie. Het meisje was sinds woensdag vermist en de politie maakte zich grote zorgen over haar veiligheid.