Duindorpse moeder woedend over arrestatie zoon (9): ‘Hij weet niet eens wat een molotovcocktail is!’

Storm vertelde gisteravond tegen haar 9-jarige zoon dat hij even mocht buitenspelen. De dag daarvoor mocht het jongetje niet naar buiten. ,,Dat vond ik veel te gevaarlijk met de onrust in de wijk. Zondag was het rustiger en ik kan hem ook niet heel het weekend thuis laten zitten.”



Volgens de 39-jarige moeder was haar zoontje amper een uur buiten, toen agenten hem maanden om met zijn gezicht tegen een muur te gaan staan. ,,Hij werd gefouilleerd en al huilend in een politiebusje gezet. Hij is nog steeds erg aangedaan door alles en kon er vannacht niet door slapen.”